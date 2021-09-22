Детские пособия можно будет потратить только на некоторые товары и услуги

Закон о запрете тратить детские пособия на алкоголь, сигареты и другие товары рассмотрят депутаты Госдумы в октябре, планируется создать специальный электронный счет, на котором все транзакции будут отслеживаться, чтобы деньги шли на целевые нужды.
Закон о запрете тратить детские пособия на алкоголь, сигареты и другие товары рассмотрят депутаты Госдумы в октябре, планируется создать специальный электронный счет, на котором все транзакции будут отслеживаться, чтобы деньги шли на целевые нужды.
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