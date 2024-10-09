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Царьград

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Силовики пришли с обыском к журналисту в Казани

Силовики пришли с обыском к журналисту в Казани

Сегодня утром в квартире владельца татарской газеты Искандера Сираджи прошли обыски.Силовики пришли с обыском к журналисту из Казани Искандеру Сираджи.

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