Устроившую скандал Алсу уличили в мании величия

Выяснилось, чего добивается бывший муж исполнительницы. Александр Добровинский Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press «Что бы сегодня и кто бы сегодня ни написал о его бывшей супруге, будь то желтая, белая или розовая пресса — Алсу Релифовна считает и, очевидно, еще долго будет считать, что это все заказные статьи ее бывшего мужа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии