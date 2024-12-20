Устроившую скандал Алсу уличили в мании величия

Выяснилось, чего добивается бывший муж исполнительницы. Александр Добровинский Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press «Что бы сегодня и кто бы сегодня ни написал о его бывшей супруге, будь то желтая, белая или розовая пресса — Алсу Релифовна считает и, очевидно, еще долго будет считать, что это все заказные статьи ее бывшего мужа.