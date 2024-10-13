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Агата Петрова: «Всегда восхищалась катанием Медведевой, как она подавала любую программу. Чувствовалось, что она душу вкладывает»

– Кто твои любимые фигуристы? – Лиза Туктамышева. Понятное дело, все ребята из нашей группы – все кто был и кто будет.

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