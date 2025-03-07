США ищут 100 млн яиц: Дефицит и торговые барьеры создают сложности

Соединённые Штаты сталкиваются с трудностями в импорте 100 млн яиц из-за роста цен. Строгие торговые требования усложняют задачу, в то время как президент Дональд Трамп критикует рынок за «катастрофу» и обвиняет в ценовом кризисе Джо Байдена.
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