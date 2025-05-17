Путин направил Токаеву телеграмму по случаю его дня рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, отметив его вклад в укрепление партнёрства и союзничества между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии