Напарник Трампа Вэнс предложил демократам в США заменить Харрис на Байдена

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев и напарник экс-президента Дональда Трампа на выборах Джей Ди Вэнс предложил демократам обратно заменить кандидата в президенты Камалу Харрис на действующего американского лидера Джо Байдена.
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