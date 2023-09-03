Короче. Если описать чуть конкретнее, то речь в основном идёт о призывах ни в коем случае не доверять вероломному Западу и его обещаниям, потому что Меркель нас кинула, Олланд нас кинул, хохлы нас кинули и все нас кинули – и в будущем точно так же кинут.
Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?
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Gennady Sokolovsky
Ахтыррьь.... Ты, чо, ёбамать тут народу мозги путаешь??? Долбить фашистов и ВСЁ. Точка.
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4 час.
VG
Vasily Golov
Это соглашение действовала одни сутки.Минские соглашения-7 лет и боевые действия.ВСУ готовили для НАТО,НАТО перевооружало ВСУ.Где нашли экспертных аналитиков.Разговорчивые люди,но не эксперты и аналитики.Начали СВО без учета Афганистана с 1979 по 1989г,без учета чеченский боев. Суть в том,что контингент советской и российский армий воевали со всем населением Афганистана и Чечни и наемниками при финансировании со стороны.Мы утверждаем,что жители Украины и России один народ.Они привлекли ОПК НАТО,а мы в одиночестве.Операцию проводим,но не воюем вооруженными силами России и имеющемся вооружением.Нет симметричного ответа со стороны России."Воздерживаемся от применения кассетных боеприпасов,не наносим удар по жилым домам,школам,рынкам,ТЦ.Это позволено Украине,но МЫ НЕ ТАКИЕ!
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2 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Товарищ, а может быть Вы не правы? Вот взять хотя-бы Чечню, а ведь сумел же Путин повернуть чеченский народ в основной своей массе лицом к России.Если Россия начнет ковровые бомбардировки мирных городов Украины, то вряд ли от этого будет лучше России.Российские войска не будут захватывать всю Украину, просто там все должно быть дружественным к России и полное взаимопонимание.Для этого надо предложить украинскому народу его перспективу. Конечно полный контроль России со стороны спецслужб. Ну это примерно также, как сейчас амеры контролируют эту территорию.
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12 мин.
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