В 13 филиалах регионального центра «Мой бизнес» в муниципалитетах организован сбор гуманитарной помощи для детей Луганской народной республики

В региональном центре «Мой бизнес» (ЦМБ) и его 13 филиалах* в муниципалитетах Нижегородской области до 20 августа организован сбор гуманитарной помощи для детских образовательных учреждений Луганской народной республики в рамках акции «Мой бизнес помогает».
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