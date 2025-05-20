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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Рыбарь: боевики напали на российскую базу Хмеймим в Сирии, атака отбита

Несколько боевиков совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии утром 20 мая. По информации telegram-канала «Рыбарь», нападавшие проникли на территорию базы, перелезли через ограждение и попытались атаковать один из постов, что привело к перестрелке.

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