Рыбарь: боевики напали на российскую базу Хмеймим в Сирии, атака отбита

Несколько боевиков совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии утром 20 мая. По информации telegram-канала «Рыбарь», нападавшие проникли на территорию базы, перелезли через ограждение и попытались атаковать один из постов, что привело к перестрелке.