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В Госдуме назвали ликвидацию Ганула зачисткой преступников

В Госдуме назвали ликвидацию Ганула зачисткой преступников

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ликвидацию радикального украинского националиста Демьяна Ганула началом зачистки внутри Украины причастных к кровавым преступлениям.

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