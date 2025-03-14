В Госдуме назвали ликвидацию Ганула зачисткой преступников

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ликвидацию радикального украинского националиста Демьяна Ганула началом зачистки внутри Украины причастных к кровавым преступлениям.
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