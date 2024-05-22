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CNN: Египет тайно изменил условия договора о прекращении огня в секторе Газа

CNN: Египет тайно изменил условия договора о прекращении огня в секторе Газа

Представители египетской разведки тайно изменили условия подписанного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня и урегулировании конфликта, это привело к срыву соглашения двух сторон.

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