CNN: Египет тайно изменил условия договора о прекращении огня в секторе Газа

Представители египетской разведки тайно изменили условия подписанного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня и урегулировании конфликта, это привело к срыву соглашения двух сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии