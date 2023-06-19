✅ GTA Online | Shark Cash Card (Xbox Series X|S)

Как купить Shark Cash Card? Вы должны играть в GTA Online на консоли Xbox 0) Покупка Shark Card полностью безопасна без использования сторонних программ или краденых банковских карт ⚠️ 1) Выбрать из списка нужную вам сумму 2) Сообщить вашу почту и пароль от аккаунта Xbox (Регион аккаунта не имеет значения) 3) После покупки, вам будет предоставлен уникальный код, который нужно сообщить в диалоге с продавцом 4) Для входа в аккаунты Xbox, может потребоваться код который должен прийти вам на почту/SMS (Проверяйте чат после покупки) 5) Доставка товара происходит в течение 24 часов ⚠️ 1) В Microsoft существуют ограничения которые могут создать задержку в вашем обслуживании.