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У Захаряна нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за «Сосьедад». Арсен впервые отыграл полный матч за басков – с «Зальцбургом» в ЛЧ

У Захаряна нет результативных действий за 400 минут в 12 играх за «Сосьедад». Арсен впервые отыграл полный матч за басков – с «Зальцбургом» в ЛЧ

В матче Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург» (0:0) российский полузащитник, начавший игру в стартовом составе, остался на поле после того, как Иманоль Альгуасиль сделал все 5 возможных замен.

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