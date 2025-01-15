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Царьград

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Акушеры Красногорска помогли многодетной матери родить десятого ребенка

Акушеры Красногорска помогли многодетной матери родить десятого ребенка

В Красногорске 36-летняя многодетная мать родила десятого ребёнка с помощью местных врачей. Мальчик весом 4 920 г появился на свет здоровым.

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