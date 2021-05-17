Военнослужащие ЦВО локализовали очаги возгорания на общей площади более 600 гектаров в Тюменской области

Военные инженеры при тушении ландшафтного пожара берут очаг возгорания в кольцо и при помощи ранцевых огнетушителей РП-15 предотвращают переход огня за пределы кольца .
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