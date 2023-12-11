В Киеве с 11 по 14 декабря пройдут военные учения по обороне

В Киеве с 11 по 14 декабря состоятся военные учения группировки сил и средств обороны города. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, его слова приводятся в Telegram-канале администрации.
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