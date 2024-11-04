Рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Полицейские установили, женщина в 2020 году зарегистрировала своего малолетнего сына в одном из сел, входящих в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне поражения вследствие Чернобыльской катастрофы.
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