Корни малины и шиповника в народной медицине.

Шиповника корень (Rosa Canina L) применяется для наружных ванн при ревматизме и слабости ног, настои и отвары – при поносе и диспепсии, а также при циститах, гипертонической болезни, перемежающейся лихорадке, болезнях сердца, мочекаменной болезни, болезнях почек и мочевого пузыря.