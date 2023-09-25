РБК: Рогозин в ближайшее время не получит руководящий пост в Совете Федерации

Валентина Литвяк

Большинство членов Совета Федерации явно не патриоты и весьма сомнительные личности по своим деловым и нравственным качествам. Пусть послужат в горячих корточках как Рогозин, тогда и решают достоин ли он руководящей должности Хотя, по справедливости, в народе существует устойчивое мнение о ненужности этой надуманной властной структуры. Хорошо бы её похоронил Рогозин