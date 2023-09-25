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РБК: Рогозин в ближайшее время не получит руководящий пост в Совете Федерации

РБК: Рогозин в ближайшее время не получит руководящий пост в Совете Федерации

Политик Дмитрий Рогозин в ближайшее время не получит руководящий пост в верхней палате российского парламента.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
Большинство  членов Совета Федерации  явно  не патриоты и весьма сомнительные личности по своим деловым и нравственным качествам. Пусть послужат в горячих корточках как  Рогозин, тогда и решают достоин ли  он руководящей должности     Хотя, по справедливости,  в народе существует устойчивое мнение о  ненужности этой надуманной властной структуры. Хорошо бы её похоронил Рогозин
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