Осужденный за организацию убийства соратник Ройзмана* просит смягчить ему наказание

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской, подал ходатайство о смягчении неотбытой части наказания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии