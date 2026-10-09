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Национальный почтовый оператор Узбекистана хочет взять кредит у Wildberries на $31 млн

Национальный почтовый оператор O’zbekiston pochtasi (UzPost) планирует открыть беспроцентную кредитную линию на 360 млрд сумов ($31 млн) у Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Сохибжона Муродова.

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