Политолог Марат Баширов назвал визит Зеленского в США «пустым»

Вчерашний визит Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу не принес никаких важных решений, хотя Белый дом и заявил, что встреча прошла «позитивно и конструктивно», считает политолог Марат Баширов.
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