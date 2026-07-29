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Политолог Марат Баширов назвал визит Зеленского в США «пустым»

Политолог Марат Баширов назвал визит Зеленского в США «пустым»

Вчерашний визит Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу не принес никаких важных решений, хотя Белый дом и заявил, что встреча прошла «позитивно и конструктивно», считает политолог Марат Баширов.

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