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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма в игре с «Кингз» набрал 34 очка и 14 подборов, а также повторил личный рекорд по 3-очковым (6)

В составе «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота. Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток).

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