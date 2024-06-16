«Саммит мира» в швейцарском городке Бюргеншток ожидаемо закончился ничем. Представители 90 стран, в числе которых были клинические психиатры, главы тюрем, […] The post Нулевой Бюргеншток appeared first on Медиакратия.
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