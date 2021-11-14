Какую погоду ждать в Петербурге в ноябре? Ее определяет скандинавский антициклон, скоро придет атлантическое тепло, но позже — зима ❄️

В воскресенье, 14 ноября, на погоду в Петербурге влияет гребень скандинавского антициклона. Благодаря этому в городе постепенно распогодится, сообщает центр «Фобос».

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