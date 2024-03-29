Армения продаётся, изыскивая оправдания. На сей раз в парламенте захотели кружевных трусиков. Там заявили, что, вопреки тому, что страна всегда стремилась в ЕС, её втянули в ЕАЭС.
Армению против воли втянули в ЕАЭС. А хотела в ЕС
Комментарии
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Валерий Бирюков
Гниды! Вы ждёте, что вас будут защищать русские, а сами будете стричь купоны, стоя в сторонке? Не дождётесь.
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17 час.
Александр Ткаченко
Да кружевные труселя на волосатой армянской жопе это верх эстетизма. Отпад. И туда гомосеки добрались.
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13 час.
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