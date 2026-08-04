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Аргументы недели

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Reuters: США израсходовали значительную часть запасов высокоточных ракет за пять месяцев конфликта с Ираном

Reuters: США израсходовали значительную часть запасов высокоточных ракет за пять месяцев конфликта с Ираном

Армия США за пять месяцев войны с Ираном израсходовала значительную часть своего запаса высокоточных дальнобойных ракет, что вызывает опасения относительно готовности американских вооружённых сил к возможным будущим конфликтам, сообщает Reuters.

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