Пять бесплатных онлайн-курсов для маркетологов от российских вузов и компаний

1. «Введение в проектную деятельность» от Балтийского федерального университета им. Канта Пользователи курса узнают, как собирать команду и организовывать ее работу под научные, деловые и социальные проекты.
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