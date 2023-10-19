В Роспотребнадзоре оценили опасность тридемии для россиян

Средства массовой информации пестрят сообщениями о возрастании угрозы тридемии — ситуации, при которой вероятна одновременная заболеваемость сразу двумя или тремя острыми вирусными респираторными инфекциями .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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