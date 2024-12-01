Хельмут Марко пошутил о странном старте Переса в спринте

Хельмут Марко пошутил о странном старте Переса в спринтеGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко прокомментировал странный эпизод с участием Серхио Переса в спринте.
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