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О каких мерах поддержки малый бизнес попросил правительство России?

О каких мерах поддержки малый бизнес попросил правительство России?

Представители малого и среднего бизнеса России попросили правительство и Минэкономразвития ввести антикризисный пакет, в который войдут отсрочка по уплате налогов до конца года, освобождение от ковидных ограничений и отмена курортного сбора.

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