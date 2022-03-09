О каких мерах поддержки малый бизнес попросил правительство России?

Представители малого и среднего бизнеса России попросили правительство и Минэкономразвития ввести антикризисный пакет, в который войдут отсрочка по уплате налогов до конца года, освобождение от ковидных ограничений и отмена курортного сбора.
Представители малого и среднего бизнеса России попросили правительство и Минэкономразвития ввести антикризисный пакет, в который войдут отсрочка по уплате налогов до конца года, освобождение от ковидных ограничений и отмена курортного сбора.
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