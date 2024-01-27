Архитектура: Как самый грандиозный небоскрёб Африки превратился в самые опасные трущобы: Понте-Сити

Заходить сюда – тем более, подниматься на самые высокие этажи, – не советовали никому. Южноафриканский 54-этажный жилой комплекс Понте-Сити, упоминаемый в газетных статьях, документальном кино и ставший декорациями к фильмам про апокалписис, называют символом взлета, падения и нового подъема коммерческой столицы Южной Африки.