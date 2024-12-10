В Челябинске цинковые гробы убрали с пустыря после жалоб жителей

Цинковые гробы, которые несколько месяцев лежали на пустыре, убрали после жалоб жителей хутора Миасского, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
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