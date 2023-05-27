Федеральное агентство новостей №1

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Замглавы МИД Галузин заявил, что Москва обязательно отреагирует на возможные провокации Киева в Приднестровье

Замглавы МИД Галузин заявил, что Москва обязательно отреагирует на возможные провокации Киева в Приднестровье

Российские военнослужащие несомненно отреагируют, если украинская сторона начнет организовывать провокации в Приднестровье.

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