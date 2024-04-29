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Арзамасова показала кадры с Пуговкой из «Папиных дочек»

Арзамасова показала кадры с Пуговкой из «Папиных дочек»

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала архивные кадры На фотографии актриса мило улыбается. Фото: из открытых источников Елизавета Арзамасова показала в своём Telegram-канале трогательные кадры из сериала «Папины дочки», где она исполняла роль Галины Сергеевны.

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