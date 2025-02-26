👍 Аксёнов: Промышленная отрасль Крыма развивается, несмотря на санкции Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, экономика региона набирает обороты на целом ряде участков.
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👍 Аксёнов: Промышленная отрасль Крыма развивается, несмотря на санкции Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, экономика региона набирает обороты на целом ряде участков.