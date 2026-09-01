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ИА Регнум

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Эксперт по ЖКХ Бондарь раскрыл, что будет, если просрочить проверку счетчика воды

Эксперт по ЖКХ Бондарь раскрыл, что будет, если просрочить проверку счетчика воды

Пропущенная поверка счетчика воды может привести к заметному росту коммунальных платежей. Об этом во вторник, 1 сентября, в беседе с ИА Регнум рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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