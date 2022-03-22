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Скончался экс-игрок «Спартака» и «Кайрата» Николай Осянин

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Николай Осянин скончался на 81-м году жизни. Он становился чемпионом СССР (1969) и обладателем Кубка страны (1971).

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