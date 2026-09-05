Путин: Собянин стал Героем Труда, в том числе, за искреннее отношение к делу

Мэр Москвы Сергей Собянин получил звание Героя Труда не только за результаты работы в столице, но и за искреннее отношение к делу.
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