В Алматы горели паллеты, емкости для удобрений и автомобиль

В Алматы произошел пожар на улице Тобаякова в Жетысуском районе, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в МЧС РК, сообщение о возгорании поступило на пульт «112».
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