Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

В Китае опубликована Белая книга о реагировании на изменение климата

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Китай в среду опубликовал Белую книгу, в которой рассказывается о прогрессе страны в реагировании на изменение климата, с целью обмена своим опытом и подходами в этой области с остальным международным сообществом.

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