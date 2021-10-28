В Китае опубликована Белая книга о реагировании на изменение климата

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Китай в среду опубликовал Белую книгу, в которой рассказывается о прогрессе страны в реагировании на изменение климата, с целью обмена своим опытом и подходами в этой области с остальным международным сообществом.
Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Китай в среду опубликовал Белую книгу, в которой рассказывается о прогрессе страны в реагировании на изменение климата, с целью обмена своим опытом и подходами в этой области с остальным международным сообществом.
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