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«Преимущество ЦСКА в том, что «Зениту» нужно играть на победу, ничья их не устроит. Определяющим фактором станет, кто забьет первым». Масалитин о матче РПЛ

Игра 28-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. В среду команды встретятся вновь – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

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