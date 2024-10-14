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В поликлиниках Тюмени разгорается спор: мигранты хотят пройти без очереди

В поликлиниках Тюмени разгорается спор: мигранты хотят пройти без очереди

Avia.pro - СМИ Тюменские поликлиники, похоже, скоро могут превратиться в арену для соревнований — кто быстрее попадет к врачу: мигрант или местный житель? Темненькие лица, замотанные в платки женщины и их дети уже давно заняли свои места в коридорах больниц.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я  не продажен  в отличиии от тебя, подонка. ЛЮБой опус  должен иметь имЯ  автора. А  с чего ты  взбеленился  в ответ на мой  законный  вопрос? Или сам кляузы  строчишь, дерьмо  свиное?
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5 час.
Вадим Филин
Вы хамите потому что я не могу дать вАМ по вАШЕЙ наглой роже, иначе вЫ просто заткнулись и сопли жевали.
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5 час.
EZ
Elena Zakharova
Ссылка не открывается
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1 час.

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