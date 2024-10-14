Avia.pro - СМИ Тюменские поликлиники, похоже, скоро могут превратиться в арену для соревнований — кто быстрее попадет к врачу: мигрант или местный житель? Темненькие лица, замотанные в платки женщины и их дети уже давно заняли свои места в коридорах больниц.
В поликлиниках Тюмени разгорается спор: мигранты хотят пройти без очереди
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я не продажен в отличиии от тебя, подонка. ЛЮБой опус должен иметь имЯ автора. А с чего ты взбеленился в ответ на мой законный вопрос? Или сам кляузы строчишь, дерьмо свиное?
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5 час.
Вадим Филин
Вы хамите потому что я не могу дать вАМ по вАШЕЙ наглой роже, иначе вЫ просто заткнулись и сопли жевали.
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5 час.
EZ
Elena Zakharova
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1 час.
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