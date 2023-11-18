«Мое терпение лопнуло, когда я услышал критику в адрес Гран При Лас-Вегаса» – Вольф

«Мое терпение лопнуло, когда я услышал критику в адрес Гран При Лас-Вегаса» – ВольфLAT Images / MercedeРуководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, почему накануне заступился за организаторов Гран При Лас-Вегаса.
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