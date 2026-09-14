🏗 Ставка ниже, стройка быстрее: В Крыму хотят дать новый импульс развитию строительной сферы через льготную ипотеку Региональные и федеральные власти прорабатывают механизмы введения льготной ипотечной программы, которая позволит «оживить» рынок недвижимости и стимулировать строительные компании к активной деятельности, сообщил «Крым 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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