🏗 Ставка ниже, стройка быстрее: В Крыму хотят дать новый импульс развитию строительной сферы через льготную ипотеку Региональные и федеральные власти прорабатывают механизмы введения льготной ипотечной программы, которая позволит «оживить» рынок недвижимости и стимулировать строительные компании к активной деятельности, сообщил «Крым 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.