Атака клонов: Украина запустила больше сотни дронов за ночь

ВСУ совершили одну из самых массированных атак дронами по территории России за всё время СВО.Минобороны России опубликовало сводку, в которой говорится о 102 сбитых БЛПА противника над разными регионами страны в ночь на 17 мая.
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