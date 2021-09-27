На прошедших выходных разрешился один из самых громких — длившийся больше двух с половиной лет — скандалов в отношениях между Пекином и Западом Первого декабря 2018 года американцы устроили международную диверсию, которая реально потрясла мир.
На прошедших выходных разрешился один из самых громких — длившийся больше двух с половиной лет — скандалов в отношениях между Пекином и Западом Первого декабря 2018 года американцы устроили международную диверсию, которая реально потрясла мир.
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