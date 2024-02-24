Reuters: премьеры Канады, Италии и Бельгии прибыли в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони и премьер Бельгии Александр Де Кроо 24 февраля прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину после начала специальной военной операции.