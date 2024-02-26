ФСБ задержала почти 50 пособников боевиков, пересылавших деньги в Сирию

В 22 регионах России сотрудниками Федеральной службы безопасности были задержаны 49 участников террористической сети «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), они занимались сбором и перечислением средств для боевиков в Сирии.
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